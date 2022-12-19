Ингушские профессиональные кикбоксеры выиграли свои поединки на турнире RAGE ARENA 8

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», соревнования проходили в Москве. Олигов одержал победу над чемпионом из Казахстана Сафаром Ахмадовым. По словам организаторов турнира, поединок оказался весьма конкурентным, но Хаваж по ходу боя дважды отправил соперника в нокдаун. Тем самым ингушский спортсмен продлил свою беспроигрышную серию в организации RAGE ARENA до пяти побед, и, вероятнее всего, следующий поединок будет за титул чемпиона.

В свою очередь Ахмед Богатырёв одержал победу над опытным Янисом Будаговым. Для Ахмеда этот бой был дебютным в данной организации, что не помешало ему доминировать весь поединок и подпортить рекорд своего соперника.