Кикбоксинг

Ингушские профессиональные кикбоксеры выиграли свои поединки на турнире RAGE ARENA 8

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Ингушские спортсмены Хаваж Олигов и Ахмед Богатырёв выиграли свои поединки на турнире по профессиональному кикбоксингу (в перчатках для смешанных единоборств) RAGE ARENA 8.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», соревнования проходили в Москве. Олигов одержал победу над чемпионом из Казахстана Сафаром Ахмадовым. По словам организаторов турнира, поединок оказался весьма конкурентным, но Хаваж по ходу боя дважды отправил соперника в нокдаун. Тем самым ингушский спортсмен продлил свою беспроигрышную серию в организации RAGE ARENA до пяти побед, и, вероятнее всего, следующий поединок будет за титул чемпиона.

В свою очередь Ахмед Богатырёв одержал победу над опытным Янисом Будаговым. Для Ахмеда этот бой был дебютным в данной организации, что не помешало ему доминировать весь поединок и подпортить рекорд своего соперника.

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