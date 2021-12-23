Ингушские производители смогут представлять продукцию на выставку «Белагро-2022»

«В ходе совещания в режиме видеосвязи между заместителем председателя Минского облисполкома Денисом Курленко и вице-премьером Ингушетии Олегом Фурсовым были обсуждены и расширены параметры плана мероприятий по взаимодействию. Белорусская сторона предложила поставки сельхозтехники по базовой цене и создание дилерского и логистического центров, пригласила на выставку «Белагро-2022», где ингушские товаропроизводители смогут представить свою продукцию», — сказал представитель правительства Ингушетии.

Кроме того, выражена готовность организации регулярных авиарейсов и обмен бизнес-миссиями.

По данным пресс-службы, в рамках подписанного соглашения между правительствами двух республик осуществляется поставка алюминиевых профилей из Ингушетии, создана совместная торговая марка «БЕЛИНГ», помогающая продвижению товаров белорусского производства во все субъекты СКФО. Кроме этого, в сетях розничной и оптовой торговли региона присутствует широкий ассортимент продуктов питания белорусского производства.

Фурсов озвучил инициативы для развития торговых связей: возможность импорта конечной продукции предприятий алюминиевого кластера Ингушетии, размещение заказов на швейном объединении «Ингушетия» и уникальном предприятии по производство изделий из рыбьей кожи «Шади», закупка обувной продукции, в том числе для укомплектования специальных служб у обувного предприятия «Фелидже Пэллэ» и т. д.

Предложения по научно-техническому и социально-культурному сотрудничеству касались, в частности, взаимодействия между основными вузами республик в целях обмена опытом студентов и организации соответствующих стажировок, двухсторонних гастролей творческих театральных коллективов.

Напомним, в июле 2019 года власти Ингушетии и Белоруссии в рамках заседания VI Форума регионов России и Беларуси заключили соглашение о сотрудничестве в различных областях.

Документ предусматривает расширение и укрепление сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах в соответствии с законодательством двух стран. Стороны будут взаимодействовать в сферах промышленности, туризма, энергетики, торговли, строительстве, в развитии транспортной инфраструктуры, городского хозяйства и АПК.