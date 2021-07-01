Ингушские росгвардейцы навестили вдову ветерана ВОВ Зяудина Гайтукиева

Посещение семьи Гайтукиевых для росгвардейцев стало традицией еще при жизни ветерана. Его вдова тепло встретила гостей и с удовольствием поделилась с ними воспоминаниями о счастливых годах, проведенных с супругом, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В вопросе заключения брака мой муж был очень настойчив, и я никогда не жалела, что в итоге согласилась. Мне очень нравились истории фронтовых лет, всегда восхищалась его смелостью и рвением защищать Родину», — рассказала хозяйка дома.

В ходе встречи военнослужащие поинтересовались здоровьем, условиями быта и оказали необходимую поддержку женщине.

«Мы считаем своим долгом навещать и поддерживать всех тех, кто хранит и передает следующим поколениям память о подвиге предков, кто становится для них примером как в службе, так и в жизни», — отметила представитель пресс-службы управления Росгвардии по республике сержант Салима Сампиева.

Гости поблагодарили Любовь Гайтукиеву за теплый прием, пожелали ей крепкого здоровья и жизненных сил.

Зяудин Джемалдинович (Николай Дмитриевич) Гайтукиев скончался в июне 2019 года на 96-м году жизни. На фронт ушел в 1942 году, в дни обороны Сталинграда служил телефонистом в 680-м полку 169-й стрелковой дивизии. Был награжден орденами Отечественной войны первой и второй степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией».

Он прошел всю войну, изменив имя и отчество, оставив фамилию, после преступной поголовной депортации ингушского народа в феврале 1944 года.