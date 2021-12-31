Самбо

Ингушские самбисты стали призерами первенства СКФО в Грозном

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Представители ингушской школы борьбы успешно выступили на первенстве СКФО среди юношей и юниоров, которое накануне завершилось в Грозном.

Муслим Гамботов завоевал «серебро» в весовой категории до 79 кг, а Ислам Костоев стал бронзовым призером в весе до 64 кг.

Отметим, что первенство Северо-Кавказского федерального округа по борьбе самбо среди юношей до 18 лет (2004-2005) и юниоров до 21 года (2002-2003) проходило в столице Чеченской Республики с 27 по 30 декабря.

Для участия в соревнованиях, местом проведения которых стал спорткомплекс «Олимпийск», съехались около 170 спортсменов из всех регионов округа. Турнир являлся отборочным на первенство России по самбо.

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