Ингушские самбисты стали призерами первенства СКФО в Грозном

Муслим Гамботов завоевал «серебро» в весовой категории до 79 кг, а Ислам Костоев стал бронзовым призером в весе до 64 кг.

Отметим, что первенство Северо-Кавказского федерального округа по борьбе самбо среди юношей до 18 лет (2004-2005) и юниоров до 21 года (2002-2003) проходило в столице Чеченской Республики с 27 по 30 декабря.

Для участия в соревнованиях, местом проведения которых стал спорткомплекс «Олимпийск», съехались около 170 спортсменов из всех регионов округа. Турнир являлся отборочным на первенство России по самбо.