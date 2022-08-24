Ингушские села Экажево и Сурхахи свяжут качественным дорожным полотном
В Назрановском районе Ингушетии начат ремонт проезжей части автодороги «Экажево-Сурхахи» в рамках федеральной программы «Содействие», сообщает пресс-служба Минавтодора региона.
«Работы на объекте ведутся комплексно. На разных участках автодороги проводится устройство основания, укладка двух слоев асфальтобетонного покрытия и фрезерованию дорожного покрытия», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на объекте также предусмотрены работы по установке дорожных знаков, нанесению дорожной разметки термопластиком и устройству дорожного ограждения.