Ингушские села Экажево и Сурхахи свяжут качественным дорожным полотном

«Работы на объекте ведутся комплексно. На разных участках автодороги проводится устройство основания, укладка двух слоев асфальтобетонного покрытия и фрезерованию дорожного покрытия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на объекте также предусмотрены работы по установке дорожных знаков, нанесению дорожной разметки термопластиком и устройству дорожного ограждения.