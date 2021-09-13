Ингушские сельхозтоваропроизводители могут реализовать свою продукцию с помощью интернет-сети «Озон»
Минсельхозом России организовано взаимодействие с одним из крупнейших интернет-маркетплейсов России — «Озон».
В связи с этим аграрное ведомство Ингушетии призывает сельхозтоваропроизводителей республики приобщиться к формату онлайн-торговли. Это делается с целью увеличения объемов реализации сельскохозяйственной продукции малыми формами хозяйствования.
Как сообщили газете «Ингушетия» в Минсельхозе региона, в рамках проводимой работы в текущем году планируется проведение обучающих семинаров для центров компетенций и сельхозтоваропроизводителей.