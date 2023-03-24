Конкурс

Ингушские школьницы — лауреаты всероссийских конкурсов

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Воспитанница Дома культуры села Пседах Малгобекского района Хадиджа Чертоева стала лауреатом Всероссийского конкурса чтецов «Златоустая Россия», рассказал газете «Ингушетия» представитель Республиканского дома народного творчества.

Девочка прочла стихотворение Михаила Исаковского «Вишня» и заняла второе место.

Конкурс проводился в рамках международного инновационного проекта «Моя Отчизна» Академией народной энциклопедии.

Еще одна воспитанница ДК Милана Солтукиева стала лауреатом второй степени Всероссийского творческого конкурса исполнительского мастерства «Zа мир во всем мире» в номинации «Вокальный жанр» с песней «Мир Кавказу».

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