Девочка прочла стихотворение Михаила Исаковского «Вишня» и заняла второе место.

Конкурс проводился в рамках международного инновационного проекта «Моя Отчизна» Академией народной энциклопедии.

Еще одна воспитанница ДК Милана Солтукиева стала лауреатом второй степени Всероссийского творческого конкурса исполнительского мастерства «Zа мир во всем мире» в номинации «Вокальный жанр» с песней «Мир Кавказу».