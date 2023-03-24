Ингушские школьницы — лауреаты всероссийских конкурсов
Воспитанница Дома культуры села Пседах Малгобекского района Хадиджа Чертоева стала лауреатом Всероссийского конкурса чтецов «Златоустая Россия», рассказал газете «Ингушетия» представитель Республиканского дома народного творчества.
Девочка прочла стихотворение Михаила Исаковского «Вишня» и заняла второе место.
Конкурс проводился в рамках международного инновационного проекта «Моя Отчизна» Академией народной энциклопедии.
Еще одна воспитанница ДК Милана Солтукиева стала лауреатом второй степени Всероссийского творческого конкурса исполнительского мастерства «Zа мир во всем мире» в номинации «Вокальный жанр» с песней «Мир Кавказу».