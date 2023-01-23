Ингушские школьницы осваивают технологию изготовления национальных войлочных ковров

Сначала прославленная мастерица Райшат Ахильгова рассказала школьницам о том, как создавали ковры в далеком прошлом их прабабушки, о национальных орнаментах, валянии войлока и всех тонкостях технологии изготовления истингов.

Затем девочки на практике попробовали свои силы в работе над материалом и обрели первые навыки ковроделия.

Мероприятие прошло в рамках Всероссийского межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников».