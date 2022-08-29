Ингушские школьники могут бесплатно изучить языки программирования
На портале Госуслуги стартовал набор участников проекта «Код будущего». Обучение начнется в сентябре-октябре текущего года. Пройти двухлетний курс изучения современных языков программирования могут ученики 8–11-х классов.
«Код будущего» реализуется Минцифры России по федеральному проекту «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».
Программа обучения рассчитана на 144 академических часа, состоит из четырех модулей. На курсах школьники получат углубленные знания и навыки в области программирования, которые пригодятся для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, участии в олимпиадах и хакатонах. По итогам обучения им будет выдан сертификат.
Проект предусматривает два формата обучения: онлайн с применением дистанционных технологий и офлайн — на базе региональных образовательных площадок. Их отберет оператор проекта — Университет 2035.
Для участия в проекте «Код будущего» нужно выбрать форму обучения и курс нужного уровня подготовки на портале Госуслуги: https://www. gosuslugi. ru/futurecode. Подать заявление может школьник или один из родителей, имеющий подтвержденную учетную запись на портале.