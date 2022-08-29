Ингушские школьники могут бесплатно изучить языки программирования

«Код будущего» реализуется Минцифры России по федеральному проекту «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Программа обучения рассчитана на 144 академических часа, состоит из четырех модулей. На курсах школьники получат углубленные знания и навыки в области программирования, которые пригодятся для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, участии в олимпиадах и хакатонах. По итогам обучения им будет выдан сертификат.