Ингушские школьники отправили в зону СВО первые письма «Новогодней почты»

«В мероприятии приняли участие депутаты Народного Собрания Республики Ингушетия Магомед Дарсигов, Абукар Дзортов и Амир Льянов, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» в городе Назрань Юсуп Богатырев, которые изготовили поздравительные открытки вместе с ребятами», — сообщает пресс-служба региональной партии ЕР.

«Уверен, нашим защитникам будет приятно получить от детей поздравления с Новым годом. Прочитав добрые слова, наши герои почувствуют, что их ждут дома. Спасибо каждому, кто примет участие в этой доброй акции», — сказал Магомед Даригов.

Отмечается, что в ближайшие дни открытки и письма будут отправлены в Ростовскую область для передачи бойцам СВО.