Ингушские школьники отправили в зону СВО первые письма «Новогодней почты»
Ингушское региональное отделение «Единой России» совместно с общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева приняли участие в акции «Новогодняя почта», в рамках которой школьники нарисовали новогодние открытки для бойцов, участвующих в СВО.
«В мероприятии приняли участие депутаты Народного Собрания Республики Ингушетия Магомед Дарсигов, Абукар Дзортов и Амир Льянов, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» в городе Назрань Юсуп Богатырев, которые изготовили поздравительные открытки вместе с ребятами», — сообщает пресс-служба региональной партии ЕР.
«Уверен, нашим защитникам будет приятно получить от детей поздравления с Новым годом. Прочитав добрые слова, наши герои почувствуют, что их ждут дома. Спасибо каждому, кто примет участие в этой доброй акции», — сказал Магомед Даригов.
Отмечается, что в ближайшие дни открытки и письма будут отправлены в Ростовскую область для передачи бойцам СВО.