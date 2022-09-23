Ингушские школьники побывали на экскурсии по местам боевых сражений на Терском хребте

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Учащиеся малгобекской школы № 20 и школы № 7 сельского поселения Пседах побывали на экскурсии по местам боевых сражений Великой Отечественной войны, где в настоящее время проходит полевая экспедиция Вахты памяти «Терский рубеж», сообщил газете «Ингушетия» представитель Поискового движения России.

Около сорока школьников прошлись с поисковиками по склонам Терского хребта, где осенью 1942 года бойцы и командиры 337-й стрелковой дивизии, проявляя самоотверженность и героизм, не пропустили врага дальше в глубь страны. По сведениям Центрального архива Минобороны РФ, в боях под Малгобеком погибло и пропало без вести более 120 тысяч красноармейцев.

Поисковики показали ребятам, как работает металлодетектор, рассказали, как происходит процесс обнаружения останков бойцов, на что нужно обращать внимание. Затем организовали полевую кухню, накормили детей солдатской гречневой кашей.

Мальчишки и девчонки не в первый раз встречаются с участниками Вахты памяти. С каждым разом интерес ребят к работе поисковиков растет. Они оказывают посильную помощь и узнают всё новые подробности Малгобекской оборонительной операции в годы Великой Отечественной войны.

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