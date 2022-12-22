Ингушские школьники побывали на экскурсии в Госдуме

По инициативе Главы республики Махмуд-Али Калиматова организовали для ребят экскурсию и познакомили с работой парламента депутаты от Ингушетии Бекхан Барахоев и Муслим Татриев.

В рамках круглого стола «Я горжусь тобой, дед!» начальник штаба Ингушского регионального отделения «Юнармии» Мадина Богатырева отчиталась о деятельности движения в республике. Также ребята представили свои достижения. Они рассказали об участии в акциях в поддержку участников СВО: юнармейцы пишут письма на передовую, ездят в госпитали к раненым, помогают их родственникам.

Молодые патриоты исполнили песню Дениса Майданова «Тишина», Ясмина Хамхоева из города воинской славы Малгобека прочитала стихи об участниках СВО.

Юнармейцы познакомились с депутатами Госдумы Адальби Шхагошевым, Евгением Ревенко, Динаром Гильмутдиновым и Николаем Валуевым. С депутатами от Ингушетии ребята давно знакомы, вместе проводят патриотические акции и делают добрые дела в республике.

По словам Бекхана Барахоева, разговор о патриотизме, истории, традиционных ценностях, выборе профессии получился интересным, ребята вопросов задали больше, чем журналисты на пресс-подходах в Госдуме.

Во время экскурсии ребята побывали в пресс-центре, познакомились с командой парламентского телевидения «Дума ТВ».

Хороший, доверительный разговор получился и с председателем думского комитета по безопасности и противодействия коррупции Василием Пискаревым. Он поприветствовал ингушскую делегацию и дал мудрое напутствие: идти по жизни уверенно, помнить и благодарить за все родителей и учителей.

В завершении встречи благодарственными письмами Бекхана Барахоева были награждены начальник регионального штаба «Юнармия» Мадина Богатырева и ингушские активисты движения.