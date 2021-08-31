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Ингушские школьники подключились к всероссийской встрече с министром просвещения России

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Ингушские школьники подключились к всероссийской встрече с министром просвещения России Сергеем Кравцовым. Республику представили победители и призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 учебного года.

Подключение к всероссийскому мероприятию «В науку со школьной скамьи» с участием министра просвещения Российской Федерации состоялось в режиме видео-конференц-связи в здании Министерства образования и науки Республики Ингушетия, сообщила пресс-служба ведомства.

В мероприятии приняли участие представители различных регионов России — победители всероссийских и международных олимпиад и конкурсов по направлениям «Наука», «Искусство», «Спорт», ребята, сдавшие ЕГЭ по нескольким предметам на 100 баллов.

Напомним, что в Год науки и технологий по всей стране проходят мероприятия с участием ведущих деятелей науки, запускаются образовательные платформы и конкурсы.

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