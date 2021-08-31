Ингушские школьники подключились к всероссийской встрече с министром просвещения России
Ингушские школьники подключились к всероссийской встрече с министром просвещения России Сергеем Кравцовым. Республику представили победители и призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 учебного года.
Подключение к всероссийскому мероприятию «В науку со школьной скамьи» с участием министра просвещения Российской Федерации состоялось в режиме видео-конференц-связи в здании Министерства образования и науки Республики Ингушетия, сообщила пресс-служба ведомства.
В мероприятии приняли участие представители различных регионов России — победители всероссийских и международных олимпиад и конкурсов по направлениям «Наука», «Искусство», «Спорт», ребята, сдавшие ЕГЭ по нескольким предметам на 100 баллов.
Напомним, что в Год науки и технологий по всей стране проходят мероприятия с участием ведущих деятелей науки, запускаются образовательные платформы и конкурсы.