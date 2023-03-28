Ингушские школьники принимают участие в весеннем этапе Всероссийского проекта «Университетские смены»

Пресс-служба вуза сообщила, что в течение недели ребята будут знакомиться с СГСПУ, Самарой, историей города и местной культурой.

Отмечается, что для участников подготовлена разносторонняя образовательная программа. Школьники прикоснутся к высоким технологиям на базе технопарка универсальных педагогических компетенций и педагогического технопарка «Кванториум» имени В. Ф. Волкодавова, окунутся в мир декоративно-прикладного искусства, проявят свои лидерские качества и научатся создавать команды.

Не менее насыщенная и культурная программа: обзорная экскурсия по городу, посещение премьеры рок-оратории «Молодая гвардия. Чёрный январь 1943», командные игры, различные конкурсы и многое другое.

Один из дней программы мероприятий будет посвящен Российскому движению детей и молодежи «Движение первых». Школьники примут участие в игре «Будь в движении», проектной сессии «ProДвижение» и встретятся с председателем регионального отделения РДДМ Кристиной Гнатюк.

Неделя в самарском университете пройдет для школьников Ингушетии с пользой, ребята узнают больше о Самаре, СГСПУ и РДДМ.