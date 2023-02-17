Ингушские школьники приняли участие в антинаркотическом квесте

Мероприятие организовали работники сельского Дома культуры и провели его в местной школе.

Ребятам не только рассказали об опасности употребления наркотических средств, но и провели квест-игру, в ходе которой учащиеся отвечали на разные вопросы по данной теме и приводили известные им примеры, связанные с борьбой против распространения наркомании.