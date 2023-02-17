Профилактика наркомании

Ингушские школьники приняли участие в антинаркотическом квесте

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В сельском поселении Долаково прошло антинаркотическое мероприятие для школьников, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

Мероприятие организовали работники сельского Дома культуры и провели его в местной школе.

Ребятам не только рассказали об опасности употребления наркотических средств, но и провели квест-игру, в ходе которой учащиеся отвечали на разные вопросы по данной теме и приводили известные им примеры, связанные с борьбой против распространения наркомании.

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