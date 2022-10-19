Ингушские школьники приняли участие в благоустройстве башенного комплекса в горах

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Воспитанники Центра детско-юношеского туризма и краеведения Малгобекского района приняли участие в благоустройстве башенного комплекса «Эрзи» в Джейрахском районе, сообщил газете «Ингушетия» руководитель ЦДЮТиК Беслан Дзейтов.

Мероприятие прошло в рамках реализации «Дорожной карты» по благоустройству туристических маршрутов с участием школьников и студентов Республики Ингушетия.

К ребятам из кружка «Юный турист» присоединились юные спасатели из школы № 12 сельского поселения Инарки. Под руководством председателя республиканского комитета по туризму Беслана Мизиева школьники вместе со своими наставниками очистили территорию комплекса от кустарников и сухой травы, а также собрали и сложили камни, выпавшие из башенных строений.

«Среди прочих камней ребята находили оттёсанные камни правильный формы, которые укладывались при возведении углов строившейся башни, а также перемеченные камни, устанавливаемые над дверными и оконными проемами. Также мы нашли один замковый камень, устанавливаемый последним при завершении строительства башни», — рассказал Дзейтов.

По его словам, перед началом работы Мизиев провел для ребят небольшую экскурсию по башенному комплексу, а после работы школьников ждал обед на природе.

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