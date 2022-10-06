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Ингушские школьники приняли участие в экологической акции «Сохраним лес»

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Учащиеся средней школы сельского поселения Зязиков-Юрт Малгобекского района Ингушетии высадили 50 саженцев клена, липы и ясеня, сообщает пресс-служба Минприроды региона.

«Ученики средней школы № 26 сельского поселения Зязиков-Юрт присоединились к всероссийской акции по восстановлению лесов «Сохраним лес». Школьники вместе с сотрудниками министерства природных ресурсов, которые рассказали детям о своей работе и тонкостях посадки деревьев, высадили на пришкольном участке около 50 саженцев», — говорится в сообщении.

В 2022 году акцент акции «Сохраним лес» делается на восстановлении лесов после пожаров и вырубок, снижения негативного последствия климатических изменений. В Ингушетии за три года участия в акции было высажено около 8 тыс. саженцев различных пород.

Всероссийская акция «Сохраним лес» проводится уже четвертый год подряд благодаря национальному проекту «Экология». В этом году она стартовала 18 августа. Организаторами выступают АНО «Сад памяти», Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральное агентство лесного хозяйства. Поддержку мероприятия обеспечил Фонд президентских грантов. Впервые акция «Сохраним лес» прошла в 2019 году.

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