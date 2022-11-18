Олимпиада

Ингушские школьники приняли участие в олимпиаде «Символы России. Петр I»

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Ингушские школьники приняли участие во Всероссийской олимпиаде «Символы России. Петр I», сообщила пресс-служба Национальной библиотеки имени Джемалдина Яндиева, которая является координатором проекта в регионе.

В республике олимпиада прошла на 5 площадках, организованных центральными библиотеками централизованной библиотечной системы. Участниками проекта стали школьники в двух возрастных категориях: от 10 до 12 лет и от 13 до 16 лет.

Ребятам были розданы анкеты с заданиями, состоящие из 10 вопросов, 9 из которых были в форме теста, а на последний вопрос учащиеся должны были дать развёрнутый ответ.

После подведения итогов будут выбраны победители, которым вручат дипломы и памятные подарки.

Всероссийский проект «Символы России. Пётр I» проводится Российской государственной детской библиотекой при поддержке Министерства культуры РФ и информационной поддержке Министерства просвещения РФ.

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