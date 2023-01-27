Театр

Ингушские школьники приобщились к театральному искусству

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Русский музыкально-драматический театр Ингушетии с целью приобщения школьников к театральному искусству провел выездные мероприятия в домах культуры Назрановского района, сообщила пресс-служба коллектива.

В сельских поселениях Экажево, Долаково, Кантышево и Яндаре артисты познакомили ребят с творчеством итальянского драматурга Эдуардо Де Филиппо, представив одну из самых своих популярных постановок «Риск».

В спектакле были задействованы любимцы публики народный артист Ингушетии Алихан Абадиев, заслуженные артисты республики Рахман Беков, Бэла Базоркина и Лом-Али Торшхоев. Итальянская комедия привела зрителей в восторг, они долго не отпускали актеров со сцены, бурно им аплодируя.

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