Ингушские школьники присоединились к онлайн-состязаниям на знание ПДД

По данным республиканского ведомства, организаторами олимпиады выступают Минтранс России, ГУОБДД МВД России, АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и национального проекта «Безопасные качественные дороги».

«Повышение безопасности участников дорожного движения — наиболее значимая составляющая национального проекта «Безопасные качественные дороги». Особое внимание в данном вопросе уделяем детской безопасности. Для достижения поставленной цели по нацпроекту мы приводим в нормативное состояние дорожное покрытие, развиваем дорожную инфраструктуру, используя лучшие зарекомендовавшие себя технологии. Однако безопасность — это еще и соблюдение правил поведения на дорогах, причем не только взрослыми, но и детьми. Закрепить свои знания школьники могут, приняв участие во Всероссийской олимпиаде «Безопасные дороги», — сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Онлайн-состязание проводится четвертый год подряд, уровень своей дорожной грамотности благодаря участию в олимпиаде уже повысили почти 10,5 млн школьников.

«Профилактическая работа с самой уязвимой категорией участников дорожного движения — детьми и подростками — приоритетное направление деятельности Госавтоинспекции. В партнерстве с другими ведомствами и организациями подбираются оптимальные форматы общения с молодой аудиторией. Задания онлайн-викторины всегда разрабатываются с учетом актуальных аспектов обеспечения безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. Основная цель — обратить внимание участников олимпиады на возможные факторы риска при участии в дорожном движении. Сделать это в образовательно-соревновательной форме — грамотное решение, которое позволит вовлечь в проект неограниченное число участников, в том числе педагогов и родителей. Долгосрочная задача проведения таких мероприятий амбициозная — достижение «нулевой» смертности на российских дорогах», — отметил начальник ГУОБДД МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Как отметили в Минтрансе России, помимо ремонта дорожного полотна, благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» развивается и дорожная инфраструктура — обустраиваются пешеходные переходы, устанавливаются светофоры, барьерные ограждения, дорожные знаки, наносится разметка, устанавливаются камеры фотовидеофиксации. Детская безопасность в приоритете, поэтому наравне с профилактическими мероприятиями для повышения дорожной грамотности особое внимание уделяется маршрутам к школам.

Повысить безопасность дорожного движения помогают не только знания ПДД, но и хорошие дороги. За первые 4 года реализации национального проекта отремонтировано свыше 3,2 тыс. участков региональной и местной дорожной сети, ведущих к детским образовательным и досуговым учреждениям. Эта работа продолжается и в этом году.

«При формировании перечня объектов нацпроекта «Безопасные качественные дороги» школьные маршруты ― всегда в приоритете. В этом году благодаря нацпроекту мы планируем привести к нормативу 830 таких объектов общей протяженностью 2,5 тыс. км. Это улицы в населенных пунктах, а также участки региональных и межмуниципальных автомобильных дорог, по которым курсируют школьные автобусы», ― прокомментировал руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков.

Заместитель директора департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Юлия Костыряченко отметила: «В игровой форме детям легче закрепить навыки безопасного поведения на дорогах и ориентироваться в сложных дорожных ситуациях. Каждый участник Всероссийской онлайн-олимпиады «Безопасные дороги» сможет проверить свои знания по безопасности дорожного движения: правильно оценить ситуацию на дороге как пешеход, велосипедист, пассажир, решить задачи по использованию средств индивидуальной мобильности и световозвращающих элементов».

Участие в олимпиаде проходит на безвозмездной основе на образовательной платформе «Учи. ру». Для прохождения заданий необходимо зарегистрироваться на онлайн-платформе и из личного кабинета перейти на страницу олимпиады. Перед тем как приступить к соревнованию, нужно потренироваться. Выполнять задания можно в домашних условиях при возможном участии родителей. Задания разбиты на 2 блока и соответствуют своей возрастной категории: для детей 1-5 классов и 5-9 классов.

«Каждый год мы стараемся совершенствовать олимпиаду, подстраиваясь под современные реалии. В этом году одна из новых задач для 5-9 классов будет посвящена безопасности на электросамокате», — отмечает заместитель генерального директора «Учи. ру» Сергей Веременко.

По его словам, единственное, что остается неизменным — это подход: у ребят будет возможность отработать все допущенные ошибки в процессе обучения. Это позволит им углубиться в тему дорожной безопасности и не допускать ошибок в реальной жизни.