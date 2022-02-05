Образование

Ингушские школьники с понедельника возвращаются к очному режиму обучения

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Образовательные организации республики с 7 февраля переходят от дистанционного режима обучения к обычной форме, сообщила газете «Ингушетия» министр образования и науки региона Эсет Бокова.

«С 7 февраля школы и детсады региона возвращаются к очной форме обучения с учетом всех мер безопасности, предписанных Роспотребнадзором: обработка рук антисептиками, бесконтактный температурный контроль, дезинфекция всех поверхностей, ношение масок и соблюдение социальной дистанции», — отметила Бокова.

По ее словам, руководство школы вправе принять решение о переводе отдельных классов на обучение на дому с использованием дистанционных технологий, в зависимости от количества заболевших.

Возвращение образовательных организаций к традиционной форме обучения — поступательная работа.

Бокова призвала педагогов и учащихся не забывать о правилах безопасности и беречь своё здоровье.

Напомним, по состоянию на 5 февраля всего проведено 662 636 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию.

Впервые установленных диагнозов COVID-2019 — 32 тыс. 953 (за сутки +324). Умерших за сутки нет, всего жертвами инфекции в регионе стали 512 пациентов. Выздоровевших всего — 29 тыс. 434 человека.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что детей после каникул, с 3 февраля, перевели на «удаленку» из-за коронавируса.

Антиковидные меры согласно указу Главы республики Махмуд-Али Калиматова продлены до 1 марта.

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