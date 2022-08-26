Юнармия

Ингушские школьники собрали более 500 книг в рамках акции «Книги — Донбассу»

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Ингушские юнармейцы приняли участие в акции «Книги — Донбассу», сообщили газете «Ингушетия» в региональном штабе детско-юношеского патриотического движения.

Ребята уже не в первый раз принимают участие в акции. В этот раз учащиеся из разных школ республики собрали порядка 500 книг. Это классическая литература, учебники, детские книги.

Отметим, что ранее школьники региона собрали более 1 тыс. книг.

Акция реализуется Министерством просвещения Российской Федерации совместно с партией «Единая Россия». Стать участниками могут представители всех регионов России.

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