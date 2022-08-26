Ребята уже не в первый раз принимают участие в акции. В этот раз учащиеся из разных школ республики собрали порядка 500 книг. Это классическая литература, учебники, детские книги.

Отметим, что ранее школьники региона собрали более 1 тыс. книг.

Акция реализуется Министерством просвещения Российской Федерации совместно с партией «Единая Россия». Стать участниками могут представители всех регионов России.