Ингушские школьники собрали более 500 книг в рамках акции «Книги — Донбассу»
Ингушские юнармейцы приняли участие в акции «Книги — Донбассу», сообщили газете «Ингушетия» в региональном штабе детско-юношеского патриотического движения.
Ребята уже не в первый раз принимают участие в акции. В этот раз учащиеся из разных школ республики собрали порядка 500 книг. Это классическая литература, учебники, детские книги.
Отметим, что ранее школьники региона собрали более 1 тыс. книг.
Акция реализуется Министерством просвещения Российской Федерации совместно с партией «Единая Россия». Стать участниками могут представители всех регионов России.