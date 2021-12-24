Ингушские школьники совершили увлекательное путешествие в мир финансов

Заказчиком спектакля выступил Центробанк РФ по Республике Ингушетия. Артисты в игровой форме рассказали детям, для чего нужен банк, что такое банковские карты и как с ними обращаться.

«Театрализованная постановка посредством сказочных героев позволила ввести ребят в мир финансов, объяснить такие понятия, как деньги, цена, бережливость, экономность, выгода, жизненно важные потребности», — отметили представители Центробанка, присутствовавшие на мероприятии.

В заключение они подарили всем школьникам сборники занимательных задач и ребусов «Путешествие в мир финансов».