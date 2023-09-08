Турнир

Ингушские школьники стали финалистами всероссийского турнира «Лига знаний: школы и колледжи»

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Команда учащихся из школы номер один Карабулака стала финалистом масштабного интеллектуального турнира страны «Лига знаний: школы и колледжи», который собрал более 400 тыс. учащихся школ и колледжей со всей России.

Участники команды достойно представили свой регион, соревнуясь с лучшими молодыми умами страны.

Как сообщили в комитете по делам молодежи республики, организаторы выразили признательность всем участникам и командам за их знания и упорство. Турнир продемонстрировал не только уровень интеллектуальной подготовки молодежи, но и ее стремление к развитию и достижению выдающихся результатов в учебе.

Отмечается, что Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации Президента России, поздравил финалистов интеллектуального турнира «Лига знаний: школы и колледжи». Он отметил возросшие возможности, которые открыты перед каждым школьником.

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