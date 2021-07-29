Ингушские школьники стали победителями международной олимпиады по ментальной арифметике в Санкт-Петербурге

Как стало известно нашей газете, Амина Гагиева и Абдул-Малик Мержоев стали чемпионами олимпиады. Раиша Гагиева, Алима Евлоева и Муслим Тумгоев завоевали награды наивысшего достоинства. Всего же поупражняться в ментальном счете в Санкт-Петербурге собрались более 150 юных математиков из России, Азербайджана, Киргизии, а также Германии и США.

Отметим, что ментальная арифметика помогает комплексно развивать интеллектуальные способности, значительно увеличивает скорость мышления, убирает рассеянность и невнимательность, развивает визуально-пространственное мышление и нематематические навыки.