Олимпиада

Ингушские школьники стали победителями международной олимпиады по ментальной арифметике в Санкт-Петербурге

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Пятеро учащихся из Ингушетии успешно выступили на международной олимпиаде по ментальной арифметике, которая накануне проходила в Северной столице.

Как стало известно нашей газете, Амина Гагиева и Абдул-Малик Мержоев стали чемпионами олимпиады. Раиша Гагиева, Алима Евлоева и Муслим Тумгоев завоевали награды наивысшего достоинства. Всего же поупражняться в ментальном счете в Санкт-Петербурге собрались более 150 юных математиков из России, Азербайджана, Киргизии, а также Германии и США.

Отметим, что ментальная арифметика помогает комплексно развивать интеллектуальные способности, значительно увеличивает скорость мышления, убирает рассеянность и невнимательность, развивает визуально-пространственное мышление и нематематические навыки.

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