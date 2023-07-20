По информации пресс-службы муниципалитета, глава района Абдулхамид Костоев поздравил ребят с победой и вручил им грамоты. «Ингушские ребята показали отличные умения в спасательном деле, навыки по выживанию в природной среде и оказанию доврачебной помощи пострадавшим», — отметил Костоев.

Напомним, что соревнования «Школа безопасности» проводятся ежегодно во всех субъектах России с целью формирования у школьников практических умений и навыков поведения в экстремальных ситуациях, а также сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности.