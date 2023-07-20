Ингушские школьники стали призерами межрегиональных соревнований «Школа безопасности — 2023»
В администрации Малгобекского района награждали призеров межрегиональных соревнований «Школа безопасности — 2023» по СКФО, прошедших в Чечне. По итогам конкурса победителями стали учащиеся школ номера 30 и 12 сельских поселений Сагопши и Инарки.
По информации пресс-службы муниципалитета, глава района Абдулхамид Костоев поздравил ребят с победой и вручил им грамоты. «Ингушские ребята показали отличные умения в спасательном деле, навыки по выживанию в природной среде и оказанию доврачебной помощи пострадавшим», — отметил Костоев.
Напомним, что соревнования «Школа безопасности» проводятся ежегодно во всех субъектах России с целью формирования у школьников практических умений и навыков поведения в экстремальных ситуациях, а также сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности.