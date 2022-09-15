Мероприятие

Ингушские школьники встретились с участниками Вахты памяти «Терский рубеж»

0

В рамках реализации мероприятий Вахты памяти «Терский рубеж» поисковики Чечни и Ингушетии совместно с руководством ингушской «Юнармии» провели встречу с учащимися школы № 3 г. Малгобека.

Беседа с детьми прошла в школьном музее, стенды и экспонаты которого отображают боевой и трудовой подвиг жителей Малгобека, внесших неоценимый вклад осенью-зимой 1942 года при обороне города от немецко-фашистских захватчиков.

Встреча со школьниками была очень интересна и насыщена вопросами. Среди них были и такие, на которые гости не готовы были ответить более достоверно, потому записали их и договорились о скорой встрече.

Поисковики также обещали руководству школы предоставить архивные документы по некоторым из участников Великой Отечественной войны из числа жителей города Малгобек и Малгобекского района.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Камерный оркестр ингушской филармонии готовится к своему первому концерту
В Ингушетии разработают дополнительные меры по увеличению сборов платежей за электроэнергию
В Ингушетии обследуют территорию, где в годы ВОВ погибло более ста красноармейцев
Русский театр Ингушетии приглашает на спектакль «Преступление и наказание»
В спортшколе села Плиево Ингушетии провели профилактическое мероприятие «Молодёжь против терроризма»
Ингушетия поучаствует во Всероссийском фестивале работающей молодежи на Ставрополье
Ингушский боксёр-профессионал Али Измайлов, по предварительным данным, проведёт бой с Радивое Калайджичем
Волонтеры-медики Ингушетии провели акцию «Помоги первым»
В Карабулаке Ингушетии началась кампания по вакцинации и ревакцинации
Фольклорный ансамбль песни и танца «Магас» возглавил Ахмед Оздоев
Пограничники Ингушетии приняли участие в третьем этапе операции «Мак-2022»

Главное

Яндекс.Метрика

 