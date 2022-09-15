Ингушские школьники встретились с участниками Вахты памяти «Терский рубеж»

Беседа с детьми прошла в школьном музее, стенды и экспонаты которого отображают боевой и трудовой подвиг жителей Малгобека, внесших неоценимый вклад осенью-зимой 1942 года при обороне города от немецко-фашистских захватчиков.

Встреча со школьниками была очень интересна и насыщена вопросами. Среди них были и такие, на которые гости не готовы были ответить более достоверно, потому записали их и договорились о скорой встрече.

Поисковики также обещали руководству школы предоставить архивные документы по некоторым из участников Великой Отечественной войны из числа жителей города Малгобек и Малгобекского района.