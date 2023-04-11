Ингушские школьники выбирают жизнь без наркотиков
В Доме культуры сельского поселения Алхасты Сунженского района состоялась беседа со школьниками по профилактике наркомании, сообщает пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.
Как отметили в пресс-службе, участниками мероприятия стали воспитанники различных кружков сельского ДК.
Ребята узнали о разрушительном воздействии наркотических средств на здоровье человека и как наркотики лишают будущего наркозависимых людей.
После просмотра видеофильма школьники решительно высказались против этого зла, добавили в пресс-службе РДНТ.