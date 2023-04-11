Ингушские школьники выбирают жизнь без наркотиков

Как отметили в пресс-службе, участниками мероприятия стали воспитанники различных кружков сельского ДК.

Ребята узнали о разрушительном воздействии наркотических средств на здоровье человека и как наркотики лишают будущего наркозависимых людей.

После просмотра видеофильма школьники решительно высказались против этого зла, добавили в пресс-службе РДНТ.