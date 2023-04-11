Профилактика наркомании

Ингушские школьники выбирают жизнь без наркотиков

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В Доме культуры сельского поселения Алхасты Сунженского района состоялась беседа со школьниками по профилактике наркомании, сообщает пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

Как отметили в пресс-службе, участниками мероприятия стали воспитанники различных кружков сельского ДК.

Ребята узнали о разрушительном воздействии наркотических средств на здоровье человека и как наркотики лишают будущего наркозависимых людей.

После просмотра видеофильма школьники решительно высказались против этого зла, добавили в пресс-службе РДНТ.

 

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