Ингушские силовики ищут лжеминера, сообщившего о бомбе в Назрани

«В дежурную часть полиции поступил телефонный звонок от мужчины, который сообщил, что одна из улиц в Назрани заминирована и необходима эвакуация населения для предотвращения жертв», — сказал газете «Ингушетия» осведомленный источник в понедельник.

Стражам правопорядка показалось странным и подозрительным, что заявитель о бомбе в городе почему-то сообщил не в отдел полиции Назрани, а ОВД, расположенный в самом отдаленном горном районе республики, что свидетельствовало о незнании местности. Мужчина не представился и свои координаты не оставил. Несмотря на это, была обследована указанная территория, подозрительные и взрывоопасные предметы не обнаружены.

Сейчас личность заявителя устанавливается.