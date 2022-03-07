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Ингушские силовики ищут лжеминера, сообщившего о бомбе в Назрани

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Сотрудники правоохранительных органов республики устанавливают личность мужчины, сообщившего о существующей угрозе минирования на одной из улиц в Назрани.

«В дежурную часть полиции поступил телефонный звонок от мужчины, который сообщил, что одна из улиц в Назрани заминирована и необходима эвакуация населения для предотвращения жертв», — сказал газете «Ингушетия» осведомленный источник в понедельник.

Стражам правопорядка показалось странным и подозрительным, что заявитель о бомбе в городе почему-то сообщил не в отдел полиции Назрани, а ОВД, расположенный в самом отдаленном горном районе республики, что свидетельствовало о незнании местности. Мужчина не представился и свои координаты не оставил. Несмотря на это, была обследована указанная территория, подозрительные и взрывоопасные предметы не обнаружены.

Сейчас личность заявителя устанавливается.

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