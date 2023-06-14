Ингушские спасатели помогли заблудившемуся туристу из Архангельска

Как сообщили в чрезвычайном ведомстве республики, мужчина сбился с пути во время восхождения на Столовую гору (Мят-Лоам). Отмечается, что сотрудники нашли потерявшегося, напоили водой и доставили на базу отдыха.

Напомним, высота Столовой горы в Ингушетии находится на отметке 3003 метра над уровнем моря. Столовая гора — одна из вершин Скалистого хребта.