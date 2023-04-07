Ингушские спасатели стали вторыми на профессиональных соревнованиях за звание «Лучшая команда СКФО»

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Команда Ингушского поисково-спасательного отряда МЧС России завоевала второе место на соревнованиях за звание «Лучшая команда СКФО по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте» в Кабардино-Балкарии.

В состязаниях приняли участие 13 команд: лучшие команды пожарно-спасательных подразделений и поисково-спасательных подразделений МЧС России субъектов Северо-Кавказского федерального округа. Каждая команда состояла из 4 пожарных-спасателей, аттестованных на право проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий ДТП.

Отмечается, что перед участниками команд стояла задача, как можно быстрее при помощи гидравлических инструментов деблокировать условно пострадавших из автомашины, оказать им первую помощь и эвакуировать их в безопасное место. Условия соревнований были максимально приближены к реальным.

Как отметили в ГУ МЧС России по КБР, в ходе состязаний пожарные-спасатели гидравлическим инструментом демонтировали все двери автомобиля, срезали боковые стойки и крышу. Условно пострадавших с помощью носилок бережно эвакуировали из поврежденного салона, оказали им первую помощь, переложив на носилки, доставили в безопасное место.

Сообщается, что на торжественной церемонии награждения к участникам мероприятия обратился начальник регионального управления МЧС генерал-майор внутренней службы Михаил Надежин.

Напомним, по итогам соревнований победила команда Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России, а третье место заняла команда Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике.

 

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