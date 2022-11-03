Ингушские специалисты в сфере туризма заняли третье место в конкурсе проектных команд

Сообщается, что под объектами туристического интереса подразумеваются достопримечательности, природные объекты, природно-климатические зоны и иные объекты, способные привлекать туристов.

В Москве на днях озвучили итоги очного этапа Всероссийского конкурса проектных команд в сфере государственного управления, разработки и реализации региональных туристических стратегий, организованного Ростуризмом (ныне ликвидирован).

Отмечается, что миссия данного конкурса — развитие человеческого капитала в сфере туризма и поддержка руководителей региональных органов власти в сфере туризма, а также проектных команд, созданных для разработки и реализации туристических стратегий и туристических проектов в российских регионах.

Как подчеркнули в Комтуризма Ингушетии, проект «Армхи — центр оздоровительного туризма» предполагает развитие всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Армхи» с 2023 года по 2027 год. Проект трёхсторонний, предполагает участие Министерства экономического развития России, республики и средств инвестора.

В завершении этапа все финалисты получили почетные дипломы и полезное обучение в школе «Стратегов», где проекты будут дорабатываться и доводиться до идеала.