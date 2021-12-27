Ингушские спортсменки, сестры Галаевы, стали призерами турнира по фехтованию в Хасавюрте

Сестры Асия и Алия Галаевы стали призерами этого турнира, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона. Так, Асия одержала победу среди девочек 2009 г. р. и младше и стала бронзовым призером среди девушек 2005 г. р. и младше. Алия завоевала бронзовую медаль в категории среди девушек 2005 г. р. и младше. Тренируются девочки под руководством наставников Джабраила Исмаилова и Азамата Абакарова.

Уроженцы Ингушетии Галаевы проживают в Хасавюрте и являются спортивной семьей: братья Магомед, Ахмад и Рамазан — борцы вольного стиля и уже имеют значительное количество наград с межрегиональных, всероссийских и международных турниров, а сестры Алия и Асия серьезно занимаются фехтованием.

Напомним, тридцать лучших саблистов Хасавюрта сошлись в поединках за чемпионский титул. Острые и зрелищные бои держали в напряжении спортсменов и судей до самой последней секунды.