Ингушские спортсмены Али Цокаев и Магомет Евлоев усиленно готовятся к предстоящим серьёзным стартам

Так, уже с 13 по 17 апреля Али Цокаев примет участие в юниорском первенстве России в Якутии. Отмечается, что соревнования в Якутске соберут спортсменов более чем из 40 регионов страны. Всего на турнир ожидается прибытие около 400 борцов.

Магомет Евлоев будет бороться на чемпионате Азии в Казахстане. В Астане с 9 по 14 апреля во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова пройдет чемпионат Азии среди взрослых по греко-римской, вольной и женской борьбе.