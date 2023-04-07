Вольная борьба

Ингушские спортсмены Али Цокаев и Магомет Евлоев усиленно готовятся к предстоящим серьёзным стартам

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Ингушские спортсмены из клуба «Вольник» Али Цокаев и Магомет Евлоев усиленно готовятся к предстоящим в скором времени серьёзным стартам.

Так, уже с 13 по 17 апреля Али Цокаев примет участие в юниорском первенстве России в Якутии. Отмечается, что соревнования в Якутске соберут спортсменов более чем из 40 регионов страны. Всего на турнир ожидается прибытие около 400 борцов.

Магомет Евлоев будет бороться на чемпионате Азии в Казахстане. В Астане с 9 по 14 апреля во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова пройдет чемпионат Азии среди взрослых по греко-римской, вольной и женской борьбе.

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