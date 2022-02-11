Вольная борьба

Ингушские спортсмены братья Ханиевы стали призёрами первенства Азербайджана по вольной борьбе

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Ингушские спортсмены братья Ханиевы стали призёрами первенства Азербайджана по вольной борьбе среди юниоров до 21 года.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», турнир прошёл в Баку. В последний день соревнований были определены чемпионы страны в весовых категориях 74, 79, 86, 92, 97 и 125 кг.

Магомед-Башир Ханиев стал победителем первенства в весовой категории до 70 кг. Магомед-Тагир Ханиев поднялся на вторую ступеньку пьедестала в весовой категории до 79 кг.

Вторым Магомед-Тагир стал в результате технического проигрыша. Из-за травмы ингушский атлет просто не вышел на ковер. Победа досталась его сопернику Сослану Тигиеву.

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