Джиу-джитсу

Ингушские спортсмены братья Озиевы стали обладателями черных поясов по джиу-джитсу

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Ингушские спортсмены братья Озиевы стали обладателями чёрных поясов по джиу-джитсу, оба они проживают в Бельгии.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», Ахмед (29 лет) и Илез (25 лет) Озиевы одновременно стали обладателями заветных поясов по джиу-джитсу, они достигли высшей степени мастерства в этом виде спорта.

Напомним, обладатели чёрных поясов являются настоящими мастерами и экспертами джиу-джитсу, к которым принято обращаться «профессор».

Их младший брат Ислам (19 лет) — обладатель синего пояса по джиу-джитсу. Самый старший брат, Магомед (32 года), из-за травмы был вынужден временно оставить спорт, но уже в ближайшее время планирует наверстать упущенное. Семья Озиевых живет в Бельгии больше 20 лет.

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