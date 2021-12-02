Ингушские спортсмены добились хороших результатов, выступая на престижных соревнованиях в 2021 году

Впечатляющие достижения зафиксированы в борьбе, дзюдо, смешанных единоборствах, карате, но особые успехи у боксёров из республики.

Так, Саид Алмазов стал победителем первенства Европы среди юниоров и юниорок 17-18 лет в весовой категории до 92 килограммов. Успешно выступили ингушские боксёры на последних соревнованиях класса «Б» в Ставропольском крае.

Как сообщил газете «Ингушетия» президент федерации бокса региона Або Дарсигов, в настоящее время обновлена сборная команда республики, среди ребят есть очень талантливые боксёры.