Ингушские спортсмены достойно выступили на чемпионате России по смешанным единоборствам

Как сообщили в Минспорта республики, на соревнования съехалось более 200 сильнейших бойцов из разных уголков страны. Команду Ингушетии возглавил президент Федерации смешанных боевых единоборств, советник министра спорта региона Ваха Шанхоев.

По итогам соревнований серебряную медаль в весе 120+ кг выиграл Аслан Хазботов. Третье место завоевал Адам Хамхоев в весовой категории 52 кг. Также бронза досталась Билану Кортоеву (61 кг).

В спортивном ведомстве республики особо отметили, что ребята показали хороший результат, выполнив норматив мастера спорта России.

«Уверен, что до следующего спортивного сезона наши спортсмены отработают свои недочёты и покажут ещё более высокие результаты. От лица спортсменов, руководства федерации и от себя лично хотел бы выразить благодарность министру спорта Ингушетии Али Дошхоклоеву за всемерную поддержку ингушских бойцов», — подчеркнул Ваха Шанхоев.