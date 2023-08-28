Ингушские спортсмены показали хорошие результаты на открытом турнире по стрельбе из лука в Дагестане

Отмечается, что лучники соревновались в индивидуальном первенстве в разных дисциплинах. По итогам турнира ингушские спортсмены заняли следующие призовые места: в классе «Инстинктив» — первое место у Адама Султыгова, в классе «Баре-боу» — третье место у Муссы Хамхоева, в классе «Олимпик» — на первом месте Ислам Цечоев и на втором Магомед Цечоев, в классе «Новички» — на втором месте Ибрагим Султыгов, в классе «Дети» — второе место у Ибрагима Султыгова.

Помимо индивидуального первенства, на турнире также два раза в год разыгрывается переходящий кубок организаторов соревнований КСЛ «Мюрид». В суперфинал по розыгрышу кубка из каждого класса состязались по 4 человека, самым метким среди них оказался ингушский лучник Адам Цечоев.

Напомним, это уже второй раз, когда Адам Цечоев выигрывает этот престижный кубок.