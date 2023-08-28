Спорт

Ингушские спортсмены показали хорошие результаты на открытом турнире по стрельбе из лука в Дагестане

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Ингушские спортсмены показали хорошие результаты на открытом турнире по стрельбе из лука в дисциплине 3D «Охота в окрестностях Агачкалы» в Дагестане.
Как сообщил представитель Федерации стрельбы из лука, арбалета республики Алихан Гаирбеков, в соревнованиях приняли участие около 50 спортсменов, среди которых были представители Ингушетии.

Отмечается, что лучники соревновались в индивидуальном первенстве в разных дисциплинах. По итогам турнира ингушские спортсмены заняли следующие призовые места: в классе «Инстинктив» — первое место у Адама Султыгова, в классе «Баре-боу» — третье место у Муссы Хамхоева, в классе «Олимпик» — на первом месте Ислам Цечоев и на втором Магомед Цечоев, в классе «Новички» — на втором месте Ибрагим Султыгов, в классе «Дети» — второе место у Ибрагима Султыгова.

Помимо индивидуального первенства, на турнире также два раза в год разыгрывается переходящий кубок организаторов соревнований КСЛ «Мюрид». В суперфинал по розыгрышу кубка из каждого класса состязались по 4 человека, самым метким среди них оказался ингушский лучник Адам Цечоев.

Напомним, это уже второй раз, когда Адам Цечоев выигрывает этот престижный кубок.

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