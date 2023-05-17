Ингушские спортсмены попали в основной состав юниорской сборной России по кикбоксингу

Как сообщили в администрации Назрановского района, юные спортсмены завоевали 2 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовую медали на данных соревнованиях.

Так, Картоев Ахмед занял первое место в весовой категории 71 кг, Дзауров Имран также завоевал золото турнира в весе 81 кг. На вторую ступеньку пьедестала поднялись Колоев Мовлад-Гирей, 60 кг, Дударов Сулейман, 60 кг, Дзуматов Мурад, +91 кг. Дударов Юсуп занял третье место в весе 71 кг.

Картоев и Дзауров, завоевавшие золотые медали, попали в основной состав сборной команды России, а остальные попали в резерв.

Отмечается, что ребят тренируют опытные наставники Албаков Магомед, Дзауров Абдула и Дударов Алихан.