Ингушские спортсмены примут участие в Фестивале культуры и спорта народов Юга России

Отметим, что в рамках фестиваля запланированы соревнования по 12 национальным и олимпийским видам спорта. По предварительным данным, участие в них примут не менее тысячи спортсменов из разных регионов России — основную часть составят коллективы из регионов Северо-Кавказского федерального округа. Участниками спортивного мероприятия также станут сборные Крыма и Севастополя.