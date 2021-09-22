Ингушские спортсмены примут участие в Фестивале культуры и спорта народов Юга России
Сборная Ингушетии отправилась в Крым, где 24-25 сентября будет проходить Фестиваль культуры и спорта народов Юга России. Как стало известно нашей газете, подготовку к состязаниям ингушские спортсмены проходили на спортивно-тренировочной базе в селении Мужичи.
Отметим, что в рамках фестиваля запланированы соревнования по 12 национальным и олимпийским видам спорта. По предварительным данным, участие в них примут не менее тысячи спортсменов из разных регионов России — основную часть составят коллективы из регионов Северо-Кавказского федерального округа. Участниками спортивного мероприятия также станут сборные Крыма и Севастополя.