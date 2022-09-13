Ингушские спортсмены примут участие в финале Кубка России по 3D-стрельбе из лука

За звание лучших в финальном турнире будут состязаться чемпионы мира, победители международных и всероссийских соревнований. На состязания заявлено свыше 200 лучников из 25 регионов России.

На днях ингушские лучники завоевали на всероссийских соревнованиях в дисциплине 3D пять призовых мест. Первое место в возрастной категории «младшие юноши» занял Ислам Султыгов. Другой Султыгов — Ибрагим, в этой же возрастной группе стал вторым. Султыговы отличились и во взрослой возрастной категории турнира. Султыговы Адам и Магомед-Башир стали вторыми, выступая с луками класса «баребоу» и «инстиктив» соответственно. Единственным не Султыговым призером лучных стартов на Белгородщине стал Муса Хамхоев. Он занял третье место в «баребоу».

«Федерация стрельбы из лука и арбалета в Ингушетии существует пару лет. Есть мастер спорта, пять кандидатов в мастера спорта, чемпион России в дисциплине 3D», — отметил вице-президент федерации Магомед Евлоев.

Напомним, дисциплина 3D предполагает, что участники стреляют в имитацию дичи в ее натуральную величину, размещенную в естественной для мишеней среде обитания. Теоретически 3D-стрельба — это аналог охоты.