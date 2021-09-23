Ингушские спортсмены примут участие в первенстве России по вольной борьбе среди юниоров в Наро-Фоминске

Республику на юниорском первенстве представят спортсмены из спортивного клуба «Кушт» Мурад Евлоев (70 кг), Ислам Картоев (86 кг), Магомед Евлоев (74 кг) и еще один представитель региона Магомед Джандаров (65 кг).

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минспорте республики, возглавит сборную Ингушетии на первенстве России старший тренер юниорской сборной республики, тренер спортклуба «Кушт» Хусейн Мержоев.

Ингушские спортсмены, которые отправятся в Наро-Фоминск, являются лидерами республиканской сборной в своем весе и как никто другой имеют шанс стать чемпионами.

Так, Ислам Картоев является победителем первенства СКФО по вольной борьбе 2018 года, бронзовым призером первенства России 2018 года, серебряным призером первенства России 2019 года, серебряным призером первенства Европы 2019 года, победителем первенства России 2021 года, победителем международного турнира среди юниоров 2021 года, бронзовым призером первенства мира 2021 года. Мурад Евлоев является серебряным призером первенства России по вольной борьбе среди юниоров 2018 года, бронзовым призером первенства России 2019 года, бронзовым призером чемпионата СКФО 2021 года. Магомед Джандаров — многократный победитель и призер межрегиональных и всероссийских соревнований.