Ингушские спортсмены примут участие в первенстве России по вольной борьбе U-23
Федерация спортивной борьбы России накануне опубликовала список спортсменов, допущенных к участию в первенстве страны по вольной борьбе U-23, которое пройдет в подмосковном Наро-Фоминске в первых числах октября. Ингушетию на данных соревнованиях будут представлять Мурад Евлоев (70 кг), Магомет Евлоев (74 кг), Али Шакриев (79 кг) и Ислам Картоев (86 кг), также в составе сборной Москвы выступит Абдуллах Гелисханов (74 кг).
Отметим, что первенство России среди юниоров до 23 лет стартует в Наро-Фоминске 1 октября и завершится 3 октября. В первый соревновательный день состоятся квалификационные и полуфинальные встречи в весах до 57, 65, 74, 86 и 97 кг. 2 октября на помост выйдут представители категорий 61, 70, 79, 92 и 125 кг, а также определятся победители и призеры предыдущего дня. Начало финального блока — в 19:00 по мск.
Как сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России, этот старт станет ключевым для формирования сборной страны на первенство мира. Оно пройдет в Белграде с 1 по 7 ноября.