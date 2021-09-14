Ингушские спортсмены примут участие в первенстве России по вольной борьбе U-23

Отметим, что первенство России среди юниоров до 23 лет стартует в Наро-Фоминске 1 октября и завершится 3 октября. В первый соревновательный день состоятся квалификационные и полуфинальные встречи в весах до 57, 65, 74, 86 и 97 кг. 2 октября на помост выйдут представители категорий 61, 70, 79, 92 и 125 кг, а также определятся победители и призеры предыдущего дня. Начало финального блока — в 19:00 по мск.

Как сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России, этот старт станет ключевым для формирования сборной страны на первенство мира. Оно пройдет в Белграде с 1 по 7 ноября.