Ингушские спортсмены принимают участие в чемпионате и первенстве ЮФО и СКФО по плаванию
Команда спортсменов из Ингушетии принимает участие в чемпионате и первенстве Южного и Северо-Кавказского федеральных округов по плаванию, которые проходят в Краснодаре с 20 по 24 марта.
Как сообщили в Минспорта республики, на соревнования съехались пловцы из разных регионов страны, они будут состязаться в следующих дисциплинах: брасс, баттерфляй, на спине, вольный стиль, комплексное плавание и вольный стиль «Эстафета».
Напомним, победители первенства получат путёвки на всероссийские соревнования. Ингушские пловцы занимаются под руководством Мальсагова Амерхана, тренера и президента Федерации плавания республики.