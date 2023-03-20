Ингушские спортсмены принимают участие в чемпионате и первенстве ЮФО и СКФО по плаванию

Как сообщили в Минспорта республики, на соревнования съехались пловцы из разных регионов страны, они будут состязаться в следующих дисциплинах: брасс, баттерфляй, на спине, вольный стиль, комплексное плавание и вольный стиль «Эстафета».

Напомним, победители первенства получат путёвки на всероссийские соревнования. Ингушские пловцы занимаются под руководством Мальсагова Амерхана, тренера и президента Федерации плавания республики.