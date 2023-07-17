Греко-римская борьба

Ингушские спортсмены принимают участие в сборе национальной команды России по греко-римской борьбе

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Пять спортсменов ингушского клуба «Ади-Ахмад» принимают участие в двухнедельном учебно-тренировочном базовом сборе национальной команды по греко-римской борьбе в Приэльбрусье.

Как сообщили в Федерации спортивной борьбы Ингушетии, в сборе в Кабардино-Балкарской Республике принимают участие более 100 сильнейших борцов-классиков из разных уголков страны.

Отмечается, что место проведения УТС вместе со старшим тренером СК «Ади Ахмад» Исламом Арапхановым и тренером Амиром Хамхоевым посетил президент федерации спортивной борьбы региона Руслан Белхороев. В ходе визита он пообщался с главным тренером сборной страны Гоги Когуашвили.

«То, что наши ребята участвуют в данном тренировочном сборе, говорит о том, что они добились хороших результатов. Главный тренер сборной страны по греко-римской борьбе Гоги Мурманович Когуашвили рассказал мне, что очень доволен дисциплиной и трудолюбием наших спортсменов. Я наблюдал за их работой, они полны сил, активности, уверенности, думаю, что их стремление к победе и огромная сила воли даст хороший результат», — прокомментировал Белхороев.

 

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