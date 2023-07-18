Ингушские спортсмены стали бронзовыми призерами соревнований по боксу в Сочи

Как сообщили в Федерации бокса республики, поединки проходили в спортивном комплексе «Лесное» с 11 по 16 июля.

В соревнованиях участвовали 105 спортсменов из более чем сорока регионов России. Участники состязались в 13 весовых категориях.

Так, Хашиев Алаудин и Газгиреев Ислам из Ингушетии стали обладателями бронзовых наград. Хашиев в весовой категории +92 кг, Газгиреев — в весе 92 кг. Тренеры призеров — Леймоев Магомед, Беков Иса, Балаев Мурад.