Пауэрлифтинг

Ингушские спортсмены стали чемпионами Европы по силовому двоеборью

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Ингушские спортсмены Аслан Газиков и Исропил Даурбеков завоевали золотые медали на чемпионате Европы — 2023 по пауэрлифтингу в городе Ставрополе.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минспорта республики, Аслан Газиков поднялся на первую ступень пьедестала в личном и абсолютном зачетах в весовой категории до 125 кг. После этого триумфа он стал мастером спорта международного класса.

В свою очередь Исропил Даурбеков стал золотым призером чемпионата Европы в личном зачете и добыл серебро в абсолютном в весовой категории до 100 кг.

Напомним, в соревнованиях приняли участие более 400 человек.

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