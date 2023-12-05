Ингушские спортсмены стали чемпионами Европы по силовому двоеборью

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минспорта республики, Аслан Газиков поднялся на первую ступень пьедестала в личном и абсолютном зачетах в весовой категории до 125 кг. После этого триумфа он стал мастером спорта международного класса.

В свою очередь Исропил Даурбеков стал золотым призером чемпионата Европы в личном зачете и добыл серебро в абсолютном в весовой категории до 100 кг.

Напомним, в соревнованиях приняли участие более 400 человек.