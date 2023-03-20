ММА

Ингушские спортсмены стали победителями и призёрами чемпионата СКФО по ММА

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Ингушские спортсмены стали победителями и призёрами чемпионата СКФО по ММА в селе Знаменское Чеченской Республики.

В соревнованиях приняло участие более 200 спортсменов, в том числе сборная команда Ингушетии.

Как сообщили в Минспорта республики, по итогам боёв золотые медали завоевали Хамхоев Адам, Картоев Ибрагим, Картоев Билан, Хазботов Аслан.

Серебряными призерами стали Аушев Тамерлан, Магомедов Джамбулат, третью ступеньку пьедестала заняли Гудантов Магомед-Амин, Илиев Ясир, Мальсагов Магомед, Дзейтов Апти.

С командой выезжал президент Федерации смешанных боевых единоборств (ММА) Шанхоев Ваха.

Отмечается, что бойцы ММА, ставшие победителями, примут участие в чемпионате России, который пройдет в городе Ханты-Мансийск с 31 мая по 4 июня. Призеры чемпионата в августе этого года поедут на Кубок России в город Омск.

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