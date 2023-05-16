Ингушские спортсмены стали победителями первенства Пятигорска по панкратиону

Как сообщили в Федерации спортивной борьбы республики, Ингушетию на соревнованиях представляли восемь спортсменов бойцовского клуба «Вайнах». Подопечные Хамзата Аушева по итогам выступления показали отличный результат, завоевав семь золотых медалей.

Так, лучшими в своих весовых категориях стали Нальгиев Хамзат, Колоев Ибрагим, Элжаркиев Магомед-Амин, Горчханов Рамзан, Наурузов Дын-Магомед, Богатырев Али, Балаев Аслан.

В командном зачете Ингушетия на соревнованиях в Пятигорске заняла первое место.

